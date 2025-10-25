La carica del Maradona per rialzare gli azzurri. Cronache di Napoli: "Con l'Inter out Meret-Hojlund"
"La carica del Maradona per rialzare il Napoli. Con l'Inter out Meret-Hojlund" scrive Cronache di Napoli in prima pagina quest'oggi. Brutte notizie per la truppa di Antonio Conte che dovrà rinunciare a due elementi importanti come il portiere Meret e l'attaccante Rasmus Hojlund in occasione del big match di oggi contro l'Inter.
Sfida da tutto esaurito al Maradona tra Napoli e Inter: chi vince supera il Milan in vetta alla classifica. "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro" ha fatto sapere il club azzurro.
