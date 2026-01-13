La Juve fa il tiro a segno con la Cremonese, La Stampa: "Risale al terzo posto"

In 12 minuti la Juventus ha immediatamente impartito la propria superiorità in casa, allo Stadium, con i propri tifosi e nel faccia a faccia con la Cremonese per la chiusura della ventesima giornata di Serie A. Un match totalmente a senso unico, dove i bianconeri si sono diverti e hanno punto cinque volte Audero tra i pali. "Risale al terzo posto", riporta in taglio alto La Stampa a proposito della scalata della Vecchia Signora in classifica, al momento a -4 dalla vetta e dall'Inter.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni post-partita in conferenza stampa: "Vorrei fare i complimenti alla nostra squadra femminile per la vittoria della Supercoppa. Ieri mi sono permesso di chiamare al capitano Rosucci e al mio collega Canzi per fare a loro i complimenti. Ho visto la partita, un pezzo, hanno giocato un buonissimo calcio. Però è fondamentale che capiscano che sono loro i protagonisti soprattutto in questo calcio fatto di duelli per avere la possibilità di portare la partita su un piano più tecnico. Però bisogna sempre guadagnarsi una seconda palla e vincere un duello fisico, passare dalla pulizia dentro il caos. Diventa poi più facile far loro provare piacere quando si tocca più palla, quando devi gestire la prestazione tua e della squadra. Noi dobbiamo fare questo step per diventare sempre squadra. Adesso abbiamo fatto dei passi in avanti e questa voglia di essere squadra per noi deve essere normale perchè è la storia di questa società. Poi quando vedo che si vanno a migliorare delle cose senza essere presuntuosi io sono soddisfatto".