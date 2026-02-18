La Juve sprofonda in casa del Galatasaray. Il Corriere dello Sport in apertura: "Galagol"

"Galagol". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla pesante sconfitta conquistata dalla Juventus nel play-off d'andata di Champions League. I bianconeri sono stati battuti con un netto 5-2 dal Galatasaray, che ha colpito con la doppietta di Noa Lang e le reti di Gabriel Sara, Sanchez e Boey. Alla Juve, costretta a sostituire Bremer nel primo tempo e rimasta anche in dieci uomini per l'espulsione di Cabal nella ripresa, non è bastata la doppietta di un ritrovato Koopmeiners. Adesso servirà un'impresa per centrare l'obiettivo ottavi di finale, che sembra davvero difficile da raggiungere.

CHAMPIONS LEAGUE - In primo piano anche la sconfitta subita dall'Atalanta, battuta per 2-0 dal Borussia Dortmund al Westfalenstadion. Un passivo pesante anche per la Dea, ora chiamata al riscatto definitivo a Bergamo. In campo questa sera però ci sarà pure l'Inter, attesa dal Bodo/Glimt sempre nei play-off. Nel frattempo Alessandro Bastoni ha chiesto scusa dopo il caso Kalulu, ammettendo di aver accentuato il contatto con il francese.

SERIE A - In prima pagina c'è spazio anche per il Milan, che questa sera alle 20.45 sarà di scena contro il Como nel recupero della 24a giornata di Serie A. Un match a cui i rossoneri arrivano per tenere ancora vivo il sogno Scudetto, distante ben otto lungheze, mentre i lariani cercheranno punti in chiave europea con l'obiettivo di scavalcare l'Atalanta al sesto posto.