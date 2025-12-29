La Juventus costruisce il futuro, Tuttosport in prima pagina sul rinnovo: "Yildiz 2031"

"Yildiz 2031" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport che si concentra sul rinnovo del turco. Sempre decisivo, sempre più leader, sempre più in sintonia con Spalletti, si legge in prima pagina. L’obiettivo è costruire il futuro su Kenan che però va convinto con le ambizioni prima che con i soldi. E poi il quotidiano svela un retroscena: la sfuriata del tecnico a Pisa e i nuovi muscoli di Zhegrova. I dialoghi tra le parti proseguono mensilmente con l’entourage di Yildiz capitanato da papà Engin e dovrebbero produrre nel prossimo summit previsto nel mese di gennaio un’altra possibile accelerata.

Per la serie: meglio non gigioneggiare troppo e cercare di chiudere il prima possibile la pratica. Ecco perché alla Continassa si sono convinti a fare un’ulteriore sforzo dopo l’offerta da 4.5 milioni più bonus recapitata un mesetto fa. Evidentemente non ancora sufficiente per strappare il sì definitivo del gioiello classe 2005 e farlo capitolare. E così ora la Juve è pronta a toccare quota 6 milioni. La nuova scadenza contrattuale, infatti, potrebbe essere fissata al 2031 e non al 2030. Un anno in più che - senza fare i conti in tasca a nessuno - sposta e neppure poco la partita economica.