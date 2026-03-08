La Juventus travolge 4-0 il Pisa, l'apertura di Tuttosport: "Il marchio di Yildiz"
TUTTO mercato WEB
Quattro reti, quattro marcatori diversi. Tre punti per la Juventus che ieri sera ha superato 4-0 il Pisa nell'anticipo del sabato sera di Serie A. A sbloccare le marcature per i bianconeri è stato Cambiaso, poi sono andati a segno Thuram, Yildiz e Boga. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Il marchio di Yildiz".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"