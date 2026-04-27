Caos arbitri in Serie A. Il Mattino: "Non solo Rocchi, si indaga sul sistema"

Non solo Rocchi, il sistema arbitri sotto la lente. Il Mattino allarga lo sguardo sul caso dei direttori di gara e scopre che la procura indaga ben oltre la singola personalità. Alberto Abbate e Claudia Guasco affondano il bisturi: i pm non guardano soltanto a quello che succede in campo, ma al meccanismo più grande che ruota intorno agli arbitri. Thuram e Bisseck sembrano legittimare la sicurezza nerazzurra, ma D'Aversa ha azzeccato i cambi e il Torino si è ripreso con orgoglio. Le proteste genoane per il contatto su Amorim la dicono lunga su come la tensione sia alle stelle.

Il punto cruciale è che non esiste un problema solo Rocchi, bensì una questione sistemica più ampia. I pm vogliono capire come funzionano veramente le designazioni, le comunicazioni, i meccanismi decisionali dietro le quinte. La procura federale sta facendo il suo lavoro con serietà e meticolosità, cercando di fare chiarezza in un ambito che fino a qualche tempo fa era considerato blindato e intoccabile. Marotta ha parlato di "atteggiamenti" e il dibattito si è allargato naturalmente a tutta la gestione arbitrale del campionato.

Le ricadute sono pesanti perché tocca l'integrità stessa della competizione. Se davvero ci fossero dinamiche pregresse o favori incrociati, il danno reputazionale sarebbe gigantesco. Per questo la procura sta scavando a fondo, senza lasciarsi influenzare dalle pressioni esterne. Il calcio italiano guarda con apprensione questi sviluppi: l'esigenza di chiarezza è massima, la necessità di trasparenza ancora di più.