Roma, altra marcia. Il Romanista: "Dilly Ding Dilly Don"

Roma suona la campanella della ripartenza. Il Romanista esalta la prova giallorossa a Bologna con un titolo che è tutto un programma: "Dilly ding dilly don", il suono della ripresa che riporta serenità e fiducia nell'ambiente. Malen e El Aynaoui firmano il 2-0 che fotografa una squadra liberata dalle polemiche arbitrali e dalle tensioni delle settimane precedenti. Una vittoria che avvicina concretamente la Juventus nella corsa al quarto posto, con quattro gare ancora da giocare e il margine che si accorcia pericolosamente.

La Roma ha giocato con una solidità e una determinazione che mancavano da tempo. De Rossi ha trovato il giusto equilibrio tattico e mentale, trasformando le critiche in benzina. Bologna non ha potuto fare nulla di fronte a una squadra che ha saputo gestire i momenti clou della partita e ha colpito nei momenti decisivi. Il merito è tutto giallorosso, con una prestazione corale dove ogni reparto ha dato il suo contributo.

Il lavoro non è finito, anzi entra nel vivo adesso con questi ultimi cento metri che decideranno tutto. La Roma sa di avere ancora le carte in tavola per completare l'assalto europeo, e una vittoria come questa ridà fiato e speranza. Avanti così, è il messaggio che Il Romanista lancia dalle colonne romane. La capitale aspetta altre prove di questo spessore per credere davvero nella rimonta.