La prima pagina del Corriere Fiorentino: "Fortini, Dzeko e c. La Conference regala nuove risorse ai viola"
"Proti all'uso" è il titolo scelto nel taglio alto della prima pagina del Corriere Fiorentino per descrivere gli effetti della Conference. Con l'ultima vittoria per 0-3 contro il Rapid Vienna, la Fiorentina potrebbe aver ritrovato fiducia e giocatori chiave in vista della difficile sfida di campionato contro il Bologna. "Fortini, Dzeko e c. La Conference regala nuove risorse ai viola" scrive infatti in prima pagina il quotidiano.
