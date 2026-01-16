La prima pagina di Tuttosport: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta. Inter-Pio 2031"
La strategia della Juventus per l'attacco del futuro è l'argomento di spicco trattato oggi sulla prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano torinese rilancia il nome di Mateta come idea per il dopo Vlahovic, sempre più lontano dalla permanenza in bianconero anche a causa del contratto in scadenza: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta - assicura TS -. DV9, zero chance di rinnovo. Pronto il francese del Palace. Il serbo ormai pensa a Milan, Bayern e Barecellona. Il franco-congolese costa almeno 25 milioni. Atteso il sì del Celta per Mingueza. McKennie, sirene Premier: 'Ma resta qui'. Domani a Cagliari riecco Conceicao".
Di spalla si parla invece dell'altro recupero della 16esima giornata, con il Bologna che esce con i tre punti dalla sfida del Bentegodi contro il Verona ("Bologna olè, tris al Verona. Italiano urla: 'Rieccoci'").
A fondo pagina c'è invece spazio per il punto in casa Torino tra campo e mercato a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Roma ("Allarme Toro per Simeone. Preso Obrador. Il Cholito salta la Roma? Primo rinforzo per Baroni: il terzino sinistro spagnolo arriverà domani dal Benfica. Prati, si tratta col Cagliari: decide anche... l'Empoli. E in difesa ora spunta Posh. Per domenica si scalda Zapata"), ma anche per il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter ("Inter-Pio 2031. Con i bonus arriverà a 3 milioni l'anno. Marotta già pronto a blindare Esposito").
