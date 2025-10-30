La Roma aggancia il Napoli. Il Mattino in prima pagina: "Duello in vetta alla classifica"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si concentra sul calcio e in particolar modo sul Napoli. Gli azzurri grazie alla vittoria ottenuta in casa del Lecce, beffato dalla rete di Anguissa, sono riusciti a mantenere il primo posto in classifica portandosi a quota 21. La stessa soglia raggiunta dalla Roma, che ha staccato il Milan restando al passo dei campioni d'Italia grazie al successo interno contro il Parma.

Un 2-1 prezioso per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che stanno tenendo più che mai vivo uno dei primi duelli della stagione. Napoli e Roma del resto viaggiano alla stessa velocità e nel turno infrasettimanale sono riuscite a conquistare il secondo successo consecutivo in campionato. Un ruolino di marcia più che significativo, che vale anche come messaggio per le inseguitrici.

Gli azzurri proveranno a rimanere in testa anche al termine del prossimo turno che vedrà il Napoli impegnato contro il Como, atteso sabato pomeriggio alle 18 al Maradona. Sfida impervia per gli uomini di Conte ma il discorso regge anche nel caso della Roma, che domenica sera dalle 20.45 sfiderà il Milan a San Siro in uno scontro diretto delicatissimo tanto in ottica Scudetto quanto in chiave Champions League.