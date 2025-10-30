Parma ko all'Olimpico. Il Romanista in prima pagina esalta i giallorossi: "Roma Capoccia"

"Roma Capoccia". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che celebra il successo conquistato dalla Roma nel turno infrasettimanale. I giallorossi sono riusciti a imporsi all'Olimpico contro il Parma, punito dalle reti di Mario Hermoso e Dovbyk. Ai ducali poi non è bastato il gol di Circati, che nel finale di gara ha mandato il parziale sul definitivo 2-1. Un successo schiacciante per gli uomini di Gasperini, che rimangono in vetta alla classifica a pari merito con il Napoli.

Sono diventati 21 i punti ottenuti dai giallorossi e dagli azzurri, che guidano insieme la classifica di Serie A. Per la Roma quello contro il Parma è il secondo successo consecutivo in campionato, il settimo in assoluto conquistato in appena nove giornate. Un passo da grande per la formazione di Gasperini, che vede una squadra sempre più in crescita e si gode il momento.

Poco tempo per festeggiare però per la Roma, già attesa da una sfida delicatissima in programma nel weekend. I giallorossi infatti domenica sera saranno ospiti del Milan a San Siro, dove cercheranno di proseguire lungo il solco della continuità. Una sfida delicata per gli scenari Scudetto e Champions League ma che potrà dire molto sulla tenuta della stessa Roma, che in campionato ha perso soltanto contro Torino e Inter.