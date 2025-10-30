Crollo Genoa. Il Secolo XIX in apertura: "Contestazione dopo il ko contro la Cremonese"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul calcio e in particolar modo sul Genoa, che ha incassato l'ennesima delusione di questo avvio di stagione. I rossoblu nel turno infrasettimanale hanno subito un pesantissimo ko contro la Cremonese, trascinata dalla doppietta di Bonazzoli nello scontro diretto giocato al Ferraris. Si tratta della seconda sconfitta di fila per il Grifone, fermo sul fondo della classifica con appena tre punti e nessuna vittoria conquistata.

Il Genoa è crollato in una gara da vincere, che poteva scacciare una crisi di risultati che dura praticamente da inizio stagione. E intanto da parte dei tifosi è partita la contestazione, complice una situazione delicata e che i rossoblu vorranno risolvere il prima possibile. L'obiettivo salvezza è ancora ampiamente alla portata ma il Genoa, già dalle prossime gare, dovrà assolutamente cambiar passo per risalire le gerarchie.

Nonostante una posizione in bilico al momento inoltre sembrerebbe confermato anche il tecnico Patrick Vieira, che godrebbe ancora della fiducia della società e che dovrebbe guidare i rossoblu anche nei match a venire. Il Genoa quindi vorrà rifarsi già dal prossimo turno, dove sarà nuovamente alle prese con uno scontro diretto. Il Grifone infatti lunedì prossimo sarà ospite del Sassuolo in uno dei due posticipi della decima giornata, in programma alle 18:30 al Mapei Stadium.