Cremonese corsara a Genova, La Provincia di Cremona: "Sempre più bella"

"Sempre più bella": questo è il titolo scelto da La Provincia di Cremona per omaggiare la Cremonese in prima pagina. I grigiorossi si confermano la principale sorpresa della stagione, andando a vincere per 0-2 sul campo del Genoa e salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica a quota 14 punti.

Vittoria che regala sogni europei? Nicola frena: "Non oserei neanche pensarlo ma non perché non c'è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l'umiltà, quando ce n'era bisogno, di indossare l'elmetto. Dovremo fare un ottimo lavoro perché nel campionato di Serie A le cose cambiano velocemente".