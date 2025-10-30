Cremonese corsara a Genova, La Provincia di Cremona: "Sempre più bella"
TUTTO mercato WEB
"Sempre più bella": questo è il titolo scelto da La Provincia di Cremona per omaggiare la Cremonese in prima pagina. I grigiorossi si confermano la principale sorpresa della stagione, andando a vincere per 0-2 sul campo del Genoa e salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica a quota 14 punti.
Vittoria che regala sogni europei? Nicola frena: "Non oserei neanche pensarlo ma non perché non c'è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l'umiltà, quando ce n'era bisogno, di indossare l'elmetto. Dovremo fare un ottimo lavoro perché nel campionato di Serie A le cose cambiano velocemente".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile