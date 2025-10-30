3 punti anche con il Parma, Il Messaggero: "Hermoso-Dovbyk, la Roma è in volo"
TUTTO mercato WEB
"Hermoso-Dovbyk, la Roma è in volo": così titola questa mattina in prima pagina Il Messaggero. La formazione di Gasperini risponde presente dopo la vittoria del Napoli, battendo per 2-1 il Parma. Giallorossi primi a 21 punti, in compagnia dei partenopei di Antonio Conte.
Spazio anche all'altra sponda del Tevere, impegnata oggi in una delle ultime due partite del 9^ turno di Serie A. La Lazio di Sarri è di scena a Pisa, con l'obiettivo di dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro la Juventus.
Articoli correlati
Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile