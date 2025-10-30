Douvikas, Posch e Vojvoda, La Provincia stamani: "Il Como liquida il Verona"

Nella prima pagina di oggi de La Provincia di Como, uno dei temi caldi non può che essere lo splendido momento che sta attraversando la formazione cittadina. Ecco, infatti, il titolo dedicato alla squadra di Fabregas: "Douvikas, Posch e Vojvoda: il Como liquida il Verona". 3 punti che consentono ai lariani di salire al quinto posto.

Il mister a fine partita: "Vittoria di gruppo, di un coraggio incredibile. Sono molto contento, questi giocatori mi fanno davvero felice. Mi emoziona che si fa un errore mio, perché io chiedo di giocare così (sull'errore Butez-Caqueret dov'è nato il gol di Serdar, ndr) e la squadra continua. Abbiamo iniziato la partita fortissimo, poi loro hanno iniziato a spingere e pressare di più. Una vittoria d'identità, molto di più di un 4-0. Abbiamo avuto 72% di possesso palla, in A non è facile. Chi entra e chi non entra, oggi sei cambi e la squadra mi dà tanto. Adesso 3 partite a settimana, arriva un gennaio tostissimo. I ragazzi però sanno che se continuano a lavorare hanno il loro spazio".