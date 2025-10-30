Juve, benvenuto a Spalletti. La Stampa in apertura: "L'Udinese liquidata 3-1"
TUTTO mercato WEB
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Stampa, dedicando uno spazio importante alla Juventus. I bianconeri arrivano nel migliore dei modi al loro nuovo corso, come si evince dal titolo presente in taglio alto: "Juve, benvenuto a Spalletti: l'Udinese liquidata 3-1". In rete Vlahovic e Yildiz, oltre a Gatti.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, sempre tramite un titolo in taglio alto: "Il Toro si scopre solido: fermato il Bologna 0-0". Dopo la vittoria in rimonta sul Genoa, i granata di Baroni bloccano una delle formazioni più in forma sul pareggio e confermano la loro crescita dopo un avvio di stagione da incubo.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile