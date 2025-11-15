La Russa 'sgrida' Gattuso, Il Giornale: "Il ct non può dire ai tifosi di vergognarsi"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Giornale, in cui il focus non è su una partita o un risultato ma uno scambio di battute tra un importante protagonista del mondo del pallone e un politico che certamente non ha peli sulla lingua. Il titolo è il seguente: "Italia fischiata, La Russa 'sgrida' Gattuso: il ct non può dire ai tifosi di vergognarsi".

Il riferimento è ai cori ricevuti dalla Nazionale azzurra da una minoranza di tifosi nel corso del recente match vinto per 0-2 sul campo della Moldova. A fine partita, Gattuso si è scagliato in modo duro contro questi tifosi: atteggiamento che evidentemente non è piaciuto al Presidente del Senato.