Lautaro e Pulisic col piede caldo, QS stamattina: "Gol e assist in amichevole"
In occasione della prima pagina di oggi, QS tra i vari titoli scelti riporta il seguente: "Lautaro e Pulisic col piede caldo: gol e assist in amichevole". Il Toro è stato protagonista nel 2-0 rifilato dall'Argentina all'Angola, mentre l'americano è stato una delle note liete nel ko per 2-3 del Milan contro la Virtus Entella.
Si parla ovviamente anche di qualificazioni ai prossimi Mondiali, con l'Italia che terminerà la fase a gironi ospitando domani sera la Norvegia. Ecco il titolo in taglio alto: "Arriva Haaland, ma il Mondiale degli azzurri è già una beffa". La Nazionale di Gattuso dovrà fare i playoff, nonostante i suoi 18 punti su 21 disponibili.
