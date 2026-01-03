Lazio-Napoli, la sfida nella sfida. Il Mattino: "Comandanti, a voi due"
Tra gli impegni della 18^ giornata di Serie A c'è l'appuntamento di domani all'Olimpico tra Lazio e Napoli. Alle 12:30, nel lunch match della domenica, si sfideranno Sarri e Conte, i due condottieri del nostro campionato. "Comandanti, a voi due" titola infatti Il Mattino che dedica spazio in prima pagina al match in programma domani.
Sarà, infatti, una sfida nella sfida con Sarri che sfiderà nuovamente il suo passato.
