Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 16 febbraio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani è ancora aperto il dibattito su Inter-Juventus: Elkann infatti ha telefonato a Gravina chiedendo rispetto dopo quanto accaduto a San Siro. Intanto la Figc ha aperto un'inchiesta e non è escluso possano esserci sanzioni. E intanto l'arbitro La Penna, finito al centro delle polemiche per il rosso a Kalulu, ha ricevuto minacce di morte e ha scelto di denunciare.

Spazio dedicato pure allo scontro diretto tra Napoli e Roma, che ieri sera si sono divise un punto nella sfida disputata al Maradona: doppietta di Malen per i giallorossi e reti di Spinazzola e Alisson Santos per gli azzurri. Nelle altre sfide della domenica spicca chiaramente anche il ko subito dal Torino, sconfitto per 1-2 dal Bologna. Non sono mancate le nuove polemiche nei confronti di Cairo e ora anche il tecnico sembra a rischio.

Sui quotidiani trova spazio anche la vittoria conquistata dal Parma, che ha battuto per 2-1 il Verona. Un successo importante quello ottenuto dai ducali, che hanno fatto passi in avanti in ottica salvezza. Sempre più complicata invece la posizione dell'Hellas, ancora ultimo in classifica. Infine, sui giornali sportivi e non solo viene analizzato anche il posticipo tra Cagliari e Lecce in programma questa sera.