Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 17 gennaio

Tanto sport nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi - e non solo - nazionali e locali di quest’oggi, venerdì 16 gennaio 2026. In particolare spazio ai recuperi della Serie A della 16esima giornata, aperti mercoledì con la vittoria dell’Inter sul Lecce e il pareggio tra Napoli e Parma e proseguiti ieri con le vittorie di Bologna e Milan rispettivamente contro Hellas Verona e Como.

I rossoneri rispondono all'Inter e allungano sul Napoli grazie al 3-1 inflitto al Sinigaglia: Nkunku e doppio Rabot ribaltano il vantaggio iniziale siglato da Kempf. Nel pomeriggio è tornato alla vittoria il Bologna di Vincenzo Italiano, che in Serie A non otteneva i tre punti dallo scorso 22 novembre. Dopo il vantaggio iniziale di Orban, ci pensano Orsolini, Odgaard e Castro a ribaltare il Verona, che nella finale rende meno pesante il passivo con l'autogol di Freuler che vale il definitivo 2-3.

Tanto spazio anche ad il mercato, a meno di venti giorni dalla conclusione della sessione invernale. La Juventus ha scelto Mateta per il dopo Vlahovic e sarebbe guardando in casa Fiorentina per la fascia, dove gioca Fortini che piace anche a Roma e Napoli. Napoli che davanti al posto di Lucca può andare su El Nesyri. In casa Roma rispunta l’idea Dominguez, mentre la Lazio punta su Mendoza nel mezzo.