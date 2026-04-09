Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 9 aprile

Sulle prime pagine di oggi, giovedì 9 aprile, finiscono gli ultimi risultati dei quarti d'andata di Champions League (Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool), ma anche le strategie di mercato dei grandi club italiani per la prossima stagione. C'è tanta Juventus in questo senso, dal via libera che Alisson Becker avrebbe dato al club bianconero con il rinnovo in arrivo di Luciano Spalletti per rimanere sulla panchina della Vecchia Signora.

L'Inter invece torna sui suoi passi e pensa seriamente a formulare il rinnovo con Hakan Calhanoglu, Cristian Chivu starebbe spingendo per renderlo possibile. Si parla tanto anche del futuro di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli e nome forte per rappresentare l'Italia da commissario tecnico: a fine stagione è atteso un incontro importante con il presidente De Laurentiis per prendere una decisione in merito. In casa Milan invece si procede spediti per l'affare-Goretzka: il centrocampista tedesco dirà addio al Bayern tra pochi mesi, la dirigenza rossonera gli avrebbe già proposto un'offerta per un contratto triennale.

Questa sera in campo due italiane, il Bologna e la Fiorentina, rispettivamente in Europa e Conference League contro Aston Villa e Crystal Palace per giocarsi una fetta di qualificazione alle semifinali.