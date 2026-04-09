Ecco l'Aston Villa, La Repubblica (Bologna): "Italiano vuole la gara perfettissima"

C'è l'Aston Villa sul cammino del Bologna, diretto verso la semifinale di Europa League. Prima andrà deciso il doppio incontro con gli uomini di Unai Emery, per questo Vincenzo Italiano vuole "La gara perfettissima", titola La Repubblica di Bologna in prima pagina.

Il tecnico dei felsinei ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match: "Le due partite precedenti erano del girone di qualificazione, in gara secca e in casa loro. Questa volta si giocheranno 180 minuti e può succedere di tutto.Conosciamo i loro pregi e difetti. Li abbiamo sempre affrontati ad inizio stagione e non come ora che siamo quasi alla fine. Loro hanno individualità, qualità e grande valore: per contrabbatere dovremmo fare una prestazione superlativa, ma sicuramente ci sarà una differenza rispetto alle due gare precedenti".