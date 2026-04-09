Domani c'è il Pisa, ressa da Champions nel vivo. Il Romanista: "Sette pijo"
Dopo la botta da ko incassata a San Siro per mano dell'Inter, i giallorossi di Gasperini ripartiranno dal Pisa in campionato, con un tour de force di 7 partite da qui alla fine del campionato che dovrebbe portare ad un posto in Champions League. "Sette pijo", il gioco di parole adoperato da Il Romanista, in prima pagina oggi, tra il ciclo di partite da disputare e la rincorsa a Juventus e Como, reali rivali per l'obiettivo stagionale.
La Roma guarda in Francia per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il nome sul taccuino degli uomini mercato giallorossi è quello di Montassar Talbi attualmente in forza al Lorient dove nelle ultime stagioni, nonostante una retrocessione in Ligue 2, è stato un punto fermo della retroguardia facendosi apprezzare dagli addetti ai lavori. A questo si aggiunge l’esperienza internazionale con la Tunisia, dove vanta 62 presenze.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.