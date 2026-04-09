Corsa scudetto, il Napoli ci prova. Il Mattino: "Le armi di Conte per tentare la rimonta"

La vittoria di misura contro il Milan ha rilanciato le ambizioni scudetto del Napoli. I campioni d'Italia in carica al momento sono distanti 7 punti dall'Inter capolista quando al termine del campionato mancano sette partite. Il Mattino ne parla oggi nel taglio alto della sua prima pagina: "Dai Fab-four al tridente, le armi di Conte per tentare la rimonta. Domenica c'è il Parma".

"Oggi abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la Champions, discorso che sta passando in secondo piano - aveva detto il tecnico azzurro in conferenza stampa dopo la vittoria sul Milan -. Se per top team come Juve e Milan l’obiettivo è entrare in Champions, non capisco perché a Napoli sia tutto dovuto. Qui abbiamo vinto un secondo trofeo, ora dobbiamo essere bravi a mettere in ghiaccio la Champions e finire più in alto possibile. Stiamo onorando la storia: dobbiamo dare il massimo fino alla fine. Se mi chiedi di chi c’è davanti, c’è l’Inter che è meritatamente in testa. Difficilmente perderà altri punti, vista la media: noi non dobbiamo sbagliare niente e dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Dobbiamo qualificarci in Champions per il prestigio e per i soldi che porta. Oggi c’era tanta energia, il pubblico ha capito le difficoltà: ce lo ha dimostrato più di una volta. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che mancano 7 partite e che dobbiamo dare il massimo".