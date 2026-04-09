Bologna, è tempo di Europa League. Il Corriere di Bologna: "La notte più bella con il Villa"

Serata di Europa League per il Bologna, atteso questa sera dal primo round del quarto di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Il Corriere di Bologna presenta il match con orgoglio al centro della sua prima pagina di oggi: "Bologna, la notte più bella con il Villa. L'Europa League. Italiano: serve una gara superlativa".

Quante possibilità hanno i rossoblu di passare il turno? Secca la risposta del tecnico degli emiliani nella conferenza stampa della vigilia: "Fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l'avversario perché l'abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente. La gara andrà gestita in 180'. Domani sarà importantissimo perché la prima gara ti dà modo di affrontare il ritorno in un determinato modo. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, dobbiamo giocarci le nostre chance perché è un orgoglio essere nelle prime otto".