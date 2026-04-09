Fiorentina, cosa serve col Crystal Palace. La Nazione titola: "La notte perfetta"

Primo round dei quarti di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace questa sera, i gigliati di Vanoli vogliono partire col piede giusto e sfruttare il fattore ritorno in casa alla prossima sfida. "Serve la notte perfetta", suggerisce La Nazione in prima pagina stamane.

Paolo Vanoli, allenatore della Viola, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match: "Mi sarebbe piaciuto arrivare qua con la rosa al completo perché contro certi avversari ho bisogno di tutti. Però ho spiegato ai ragazzi che la parola 'emergenza' non mi piace, non è nel mio dna. Dev'essere un'occasione per chi ha giocato poco e per i giovani. Se giochiamo da squadra otterremo grandi risultati. ora ci aspettano due mesi che sono i più faticosi e i più difficili".

Oliver Glasner, tecnico del Palace, ha presentato così gli avversari in conferenza stampa: "Ho visto giocare i viola anche contro l'Inter, aspettano l'errore degli avversari per sfruttarli. E anche il modo in cui la panchina ha festeggiato al gol di Fagioli a Verona dimostra quanto siano uniti e compatti. Hanno 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione quindi si concentreranno molto sulla Conference League, quindi ci aspettiamo la miglior Fiorentina domani anche se hanno problemi d'infortuni".