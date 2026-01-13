Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 13 gennaio

Spicca sulle varie prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 13 gennaio, la manita della Juventus alla Cremonese in chiusura della ventesima giornata di Serie A: Yildiz ha suonato la carica, sebbene il rigore sbagliato, trovando la rete del riscatto pochi istanti dopo e uscendo dal campo su ovazione del pubblico. Comparsi sul tabellino anche Bremer, Jonathan David e McKennie, oltre allo sfortunato autogol di Terracciano. Così i bianconeri di Spalletti si sono accaparrati il terzo posto in classifica, a -4 dal primo posto attualmente dell'Inter.

Spazio al mercato, con la Roma a fiondarsi su Robinio Vaz: gioiellino dell'Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi non lo vede, così Gian Piero Gasperini intende portarlo nella Capitale per rinfoltire il parco attaccanti. Alla modica cifra di 25 milioni. Pressing anche su Malen dell'Aston Villa: il classe '99 olandese è un'altra richiesta del tecnico di Grugliasco dopo il colpo a vuoto per Raspadori e il ritorno di fiamma per Napoli.

Dall'estero invece rimbalzano con veemenza i retroscena a proposito dell'uscita di Xabi Alonso dal Real Madrid subito dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Al suo posto in panchina è salito Alvaro Arbeloa.