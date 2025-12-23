Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 23 dicembre

Nella giornata di oggi, martedì 23 dicembre, il Napoli viene celebrato su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi in edicola. La banda di Antonio Conte a distanza di sette mesi dal quarto Scudetto della storia del club ha saputo conquistare la Supercoppa, grazie ad una roboante doppietta di David Neres, letteralmente esploso in azzurro questa stagione. Il Bologna, che aveva eliminato l'Inter ai calci di rigore in semifinale, viene sconfitto sul più bello 2-0 e deve tornare a casa a mani vuote.

Intanto il calciomercato comincia a farsi strada e a risaltare agli occhi degli interessati. Il Milan ha già chiuso per l'arrivo di Niclas Fullkrug, la punta di sfondamento e d'area di rigore reclamata da Max Allegri - in assenza di Gimenez infortunato: l'attaccante tedesco lascia così in prestito con diritto di riscatto il West Ham. Questa notte il 32enne ha fatto il suo arrivo a Milano e nelle prossime ore firmerà con i rossoneri.

La Roma invece sta per accontentare Gian Piero Gasperini con Josjua Zirkzee: è fatta per il ritorno dell'olandese in Serie A, dopo il recente passato al Bologna, prima del passaggio al Manchester United. Dovrebbe arrivare a metà gennaio, nel frattempo però l'allenatore di Grugliasco spinge affinché il sogno realizzato sia doppio e attende anche Raspadori dall'Atletico Madrid.