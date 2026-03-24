Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 24 marzo

L'avvicinarsi della partita dell'Italia rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, martedì 24 marzo. Azzurri in campo giovedì contro l'Irlanda del Nord, nel match valido per la semifinale dei playoff Mondiali. Kean e Retegui dovrebbero partire dal 1', ma Esposito è al top e Scalpita. Gattuso difende il gruppo: "Non siamo così scarsi".

Diversi temi arrivano anche dal campionato, con la volata a tre per lo scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Nerazzurri in calo e in disaccordo con qualche recente decisione arbitrale, ma Marotta toglie ogni alibi: "Al termine dell'anno gli episodi a favore e contro si equivalgono. Nessuno avrebbe mai immaginato questo vantaggio in classifica". Mercato: Goretzka conteso da Milan e Juventus, con i bianconeri che per la difesa sognano Rudiger.