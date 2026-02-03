Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 3 febbraio

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi sono riservate soprattutto al mercato invernale, che ieri sera si è concluso con gli ultimi botti. In casa Atalanta è arrivata l’ufficialità dell’addio di Ademola Lookman, mentre la Roma ha preso in prestito Zaragoza. Juventus e Bologna si sono scambiati Holm e Joao Mario, e i bianconeri hanno anche ceduto Rugani alla Fiorentina.

L’Inter alla fine ha concluso senza nessun acquisto sugli esterni, ma si è comunque regalata il talento del Modena Yanis Massolin. In casa Milan, invece, è saltato l’acquisto di Jean-Philippe Mateta perché gli ulteriori accertamenti a cui il Milan ha sottoposto le ginocchia di Mateta nella giornata di oggi hanno evidenziato criticità che hanno indotto il club rossonero a ritirarsi dall'affare.

Spazio poi anche al campionato che ha visto la sfida tra Udinese e Roma vinta a sorpresa dai friulani, a cui è bastato il gol nella ripresa segnato da Ekkelenkamp per superare i giallorossi e rallentare la loro rincorsa ai primi quattro posti.