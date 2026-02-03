La Juventus alla fine resta senza punta. La Repubblica di Torino titola: "Né Kolo, né Icardi"

Alla fine la Juventus dovrà fare a meno del centravanti a lungo cercato nel corso della sessione invernale di calciomercato. Né Mateta, né Kolo Mauni, né Mauro Icardi, i bianconeri non sono riusciti a mettere le mani su nessuna delle punte cercate, ma si sono comunque regalati un altro paio di colpi in entrata proprio nel corso dell’ultimo giorni di mercato.

Dal Nizza è infatti arrivato Jeremy Boga, esterno d’attacco francoivoriano che è stato designato per fare da vice Yildiz. Il calciatori è sbarcato a Torino in prestito con diritto di riscatto. Definito poi lo scambio di terzini con il Bologna: Emil Holm arriva in Piemonte in prestito con diritto di riscatto; Joao Mario fa il precorso inverso ma in prestito secco. Sempre sul fronte cessioni, salutati Danile Rugani, alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto condizionato con l'obbligo in caso di salvezza, e Pedro Felipe, al Sassuolo prestito con diritto di riscatto.

Un’operazione in difesa, invece, per il Torino che ha salutato Adam Masina dopo una rescissione del contratto e ha preso in prestito dall’Udinese il centrale Enzo Ebosse.