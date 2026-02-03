Adesso c'è il Milan. Il Corriere di Bologna apre sul match del Dall'Ara: "Serve un'impresa"

"C'è il Milan, ora serve un'impresa". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che si concentra sul posticipo in programma questa sera tra i rossoblu e il Diavolo. Una sfida in programma alle 20:45, che di fatto farà calare il sipario sulla ventitreesima giornata. La formazione di Vincenzo Italiano è a caccia di un riscatto, essendo reduce da due sconfitte molto pesanti incassate contro Fiorentina e Genoa.

Gli emiliani sono scivolati fino al decimo posto e non vincono da due turni di fila, visto che l'ultimo successo risale al 15 gennaio, data in cui il Bologna passò per 2-3 in casa del Verona. I rossoblu tuttavia non vincono in casa da ben due mesi e si ritroveranno ad affrontare una formazione in serie positiva da ben ventuno giornate consecutive. Italiano di conseguenza manderà in campo i suoi migliori giocatori, provando un colpo che potrebbe raddrizzare la situazione in classifica.

Il Bologna dovrebbe schierarsi con il solito 4-2-3-1. A guidare l'attacco dovrebbe essere Castro ma dal primo minuto si rivede Orsolini, che agirà sugli esterni con Cambiaghi mentre Odgaard farà il trequartista. In mezzo al campo confermati Ferguson e Freuler con la linea difensiva composta da Zortea, Casale, Heggem e Miranda, che agiranno di fronte a Ravaglia, schierato al posto dello squalificato Skorupski. Italiano potrebbe pure contare su Joao Mario, difensore arrivato dalla Juventus proprio sul gong di mercato e che dovrebbe essere del match.