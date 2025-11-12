Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 12 novembre
La Nazionale che torna in campo rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 12 novembre. Azzurri impegnati domani in trasferta sul campo della Moldavia: solo una vittoria, con magari un contemporaneo mancato successo della Norvegia, terrebbe vive le speranze di primo posto per la compagine allenata da Rino Gattuso. Il ct dovrebbe cambiare qualcosa in attacco: con Kean indisponibile, ecco la coppia composta da Scamacca e Raspadori.
In primo piano anche le parole di Comolli, nominato ufficialmente nuovo ad della Juventus. Il dirigente chiarisce alcuni punti: dalla stima per Spalletti all'ossessione di vincere, fino ad arrivare all'impossibilità di garantire gli stipendi della Premier League. Questione Vlahovic: se ne riparla a fine anno. Infine il Milan, che dopo la sosta vuole riavere uno dei suoi punti cardine ovvero Rabiot. Niente riposo per il francese: vuole esserci per il derby.
