Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 1 novembre
TUTTO mercato WEB
L'arrivo di Luciano Spalletti e la sua presentazione come nuovo allenatore della Juventus è uno degli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 1 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce. Il tecnico ha preso il posto di Tudor e prova a puntare in alto con la Vecchia Signora: "Scudetto, proviamoci".
In primo piano anche i temi legati al campionato che riparte quest'oggi dopo il turno infrasettimanale. Domani il big match per lo Scudetto tra la Roma di Gasperini e il Milan di Allegri, con l'Inter di Chivu che ne può approfittare per ridurre la distanza e anche il Napoli di Conte per provare a prendere il largo.
Articoli correlati
Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile