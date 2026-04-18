Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 18 aprile
La vittoria dell'Inter sul Cagliari per 3-0 nell'anticipo del venerdì che avvicina sempre di più allo Scudetto la formazione di Chivu è uno degli argomenti principali presente sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 18 aprile 2026, e che vi proponiamo in calce. Tre gol nella ripresa con Thuram, Barella e Zielinski per la vittoria dei nerazzurri: servono 7 punti per la vittoria del campionato.
In primo piano anche le lacrime di Gasp in conferenza stampa. "Non mi aspettavo quelle parole. Mai tra noi confronti così aggressivi. Evito di replicare per non fare danni. Wesley? Lui vorrebbe giocare ma lo staff medico ha detto no. La Dea? Club compatto con il tecnico: sul mercato c'è sempre stata sintonia" le parole dell'allenatore della Roma.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.