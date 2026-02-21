Como sogna l’Europa, ma prima la Juve. La Provincia: "Contro la Juve senza Paz"
Il Como si presenta allo Stadium con l’obiettivo di interrompere un digiuno di vittorie che dura da un mese e difendere un piazzamento europeo sorprendente ma meritato. La squadra di Cesc Fabregas affronta la Juventus nella 26ª giornata con la consapevolezza di aver già costruito molto, ma con la voglia di alzare ancora l’asticella.
Tra i convocati torna Alvaro Morata dopo la squalifica, mentre mancherà Nico Paz, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro il Milan. Assenti anche i lungodegenti Assane Diao ed Edoardo Goldaniga. Un’assenza pesante quella dell’argentino, ma il tecnico spagnolo si affida a un gruppo che fin qui ha retto l’urto anche contro le big.
Il calendario, sottolinea il quotidiano, ha già messo il Como di fronte a quasi tutte le grandi in trasferta. Dopo Torino, il cammino sulla carta sarà più favorevole, con diversi scontri diretti al Sinigaglia. Il quarto posto dista cinque punti: un margine non incolmabile, anche se la priorità resta “tornare indenni” dallo Stadium. Poi si potrà continuare a sognare.