Lecce, c’è l’Inter per la capolista. Quotidiano di Puglia: "Sfida da brividi"

Il Via del Mare si prepara a una serata ad alta tensione. Nel Salento arriva l’Inter capolista, lanciata verso lo scudetto, e per il Lecce sarà una prova di maturità in piena corsa salvezza. La squadra di Di Francesco è reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Cagliari, risultati che hanno riaperto i giochi nella parte bassa della classifica e rilanciato le ambizioni dei giallorossi.

Servirà un’impresa contro una formazione definita “corazzata”, anche se i nerazzurri si presentano con alcune assenze pesanti: fuori Lautaro Martinez per infortunio, squalificati Barella e Calhanoglu. Chivu dovrà ridisegnare qualcosa, ma può contare su un organico profondo.

Il clima resta caldo anche per le polemiche legate all’episodio Bastoni-Kalulu nella sfida contro la Juventus. Il difensore interista si è scusato pubblicamente, ma resta da capire quale accoglienza riceverà nei prossimi stadi. Nel Lecce torna Banda dopo la squalifica, inizialmente destinato alla panchina. Atteso il pubblico delle grandi occasioni: oltre 26mila spettatori nonostante la chiusura del settore ospiti. Fischio d’inizio alle 18, con Manganiello designato per una gara che può pesare su entrambe le stagioni.