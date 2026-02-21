Dea tra le Top. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Sconfitte e gol subiti. L'Atalanta nel 2026 tra le big d'Europa"
TUTTO mercato WEB
"Sconfitte e gol subiti. L'Atalanta nel 2026 tra le big d'Europa" così il taglio basso della prima pagina a firma Eco di Bergamo. La squadra guidata da Palladino è infatti tra le migliori squadre dei campionati europei top, in quanto imbattuta nei primi due mesi dell'anno come solo altre 6 squadre, e con solo due reti al passivo.
Venendo al campo, domani alle 15 la Dea sfiderà il Napoli e tenterà di rimanere aggrappata alle positivissime statistiche.
Altre notizie Rassegna stampa
Lecce, serve un’altra impresa al Via del Mare. Edicola del Sud: "Con l'Inter Di Francesco sogna il terzo successo consecutivo"
Crisi senza fine, contro il Sassuolo il Verona tocca il fondo. Il Corriere di Verona: "Hellas, è notte fonda"
Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: "Hiljemark scioglie il rebus portiere. A Firenze è sfida vera"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile