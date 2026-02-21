Otto giorni che valgono una stagione. La Stampa: "Juve - Una sfida da 60 milioni"
La Juventus entra in un passaggio decisivo tra campionato e coppe. La Stampa mette in evidenza il peso specifico delle prossime gare contro Como e Roma, oltre al ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray. Un trittico che può orientare in modo netto la corsa al quarto posto, obiettivo minimo fissato dal club.
“Nei prossimi otto giorni daremo un indirizzo alla stagione”, riconosce Spalletti, senza schermarsi. I due scontri diretti in Serie A mettono in palio punti che “valgono doppio” per la classifica bianconera e incidono anche sul piano psicologico, dopo la battuta d’arresto europea. Serve una reazione immediata, evitando errori che hanno già pesato: “Smetterla di finire le partite in 10 contro 11”.
Il tema non è solo sportivo ma anche economico. Senza qualificazione alla prossima Champions, la Juventus rischierebbe di perdere oltre 60 milioni di euro. Una cifra che fotografa la portata della posta in gioco, considerando che anche l’attuale partecipazione alla competizione garantisce introiti rilevanti tra premi e diritti tv. Ma per i bilanci futuri e per la programmazione tecnica, il quarto posto resta determinante.
Prima Como allo Stadium, poi la trasferta dell’Olimpico contro la Roma: molto del futuro bianconero passa da qui.