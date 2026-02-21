L'Hellas ko al Mapei. L'apertuda della Gazzetta di Modena: "Sassuolo sul velluto. Tre gol al Verona e la classifica sorride"

"Sassuolo sul velluto. Tre gol al Verona e la classifica sorride" si legge in prima pagina quest'oggi, sulla copertina a firma della Gazzetta di Modena. Nell'anticipo di ieri sera tra i neroverdi e l'Hellas, i padroni di casa hanno infatti conquistato una vittoria netta. Nel 3-0 del Mapei Stadium sono andati a segno Pinamonti e Berardi, ques'ultimo con una doppietta.

Grazie ai tre punti conquistati, la classifica vede ora il Sassuolo all'ottavo posto, in attesa delle prossime sfide.