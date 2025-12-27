Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 27 dicembre
Il ritorno della Serie A è uno degli argomenti principali presente sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 27 dicembre 2025, e che vi proponiamo in calce. La Juventus stasera a Pisa per la prima di 5 partite che potrebbero disegnare uno scenario diverso per il futuro della formazione guidata da Spalletti.
Spazio anche al calciomercato con il Milan che pensa a blindare il portiere Maignan. I rossoneri hanno fatto la loro offerta ufficiale all’entourage del giocatore francese e ora sono in attesa di una risposta: rinnovo quadriennale fino al 2030 e ingaggio sui livelli di quello percepito da Leao (5 milioni di euro netti). Il portiere francese, il cui contratto scadrà nel giugno del 2026, dovrebbe accettare.
