Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 20 febbraio
I risultati delle italiane tra Europa e Conference League rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 20 febbraio. Dopo il disastro in Champions, Bologna e Fiorentina risollevano un po' la situazione. I rossoblù vincono l'andata dei playoff di Europa League contro il Brann per 1-0, grazie al gol decisivo di Castro. 3-0 rifilato dai viola allo Jagiellonia, mandando in gol Ranieri, Mandragora e Piccoli.
Un altro tema caldo è quello legato agli infortuni. In casa Napoli tengono banco le condizioni di McTominay: in caso di forfait con l'Atalanta, è pronto il connazionale Gilmour. Allarme anche in casa Inter: Lautaro out 20 giorni, col Lecce in campo Bonny come partner di Thuram.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
