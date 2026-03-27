Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 27 marzo

La vittoria dell’Italia nelle semifinali playoff contro l’Irlanda del Nord è ovviamente l’argomento principale presente sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi, venerdì 27 aprile 2026, e che vi proponiamo in calce.

Successo per 2-0 dell’Italia di Rino Gattuso contro l’Irlanda del Nord al Gewiss Stadium di Bergamo e qualificazione ottenuta alla finalissima che vale l’accesso ai Mondiali. Dopo un primo tempo così così, gli Azzurri hanno scacciato via i fantasmi con i gol di Tonali e Kean.

Tonali ha interrotto un tabù che andava avanti da quasi trent'anni e che vedeva l'Italia incapace di segnare in una sfida valevole per lo spareggio Mondiale da quasi trent'anni, dalla duplice sfida alla Russia del 1997. Da allora, mai una rete né col duplice confronto della Svezia del 2017, né contro la Macedonia nel 2021. La finale playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 è in programma il 31 marzo. La Nazionale la giocherà in trasferta contro la Bosnia Erzegovina che ha battuto ai rigori il Galles.