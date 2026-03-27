2-0 all'Irlanda del Nord, L'Eco di Bergamo: "Bergamo lancia l'Italia alla finale playoff"

"Bergamo lancia l'Italia alla finale playoff" scrive L'Eco di Bergamo quest'oggi in edicola. Porta bene Bergamo alla nostra Nazionale. Scelta felice e vincente quella voluta da Rino Gattuso. Il Gewiss Stadium trascina l'Italia contro l'Irlanda del Nord nel successo per 2-0 che vale l'accesso alla finalissima playoff contro la Bosnia Erzegovina.

Prima Tonali, poi Kean: l'Italia vince e respira scacciando via i fantasmi dei precedenti playoff. Due a zero che vale l'accesso alla finale da giocare martedì prossimo in trasferta, sul campo della Bosnia.

Intanto, buona la prima per la Nazionale di Rino Gattuso che, dopo un primo tempo non particolarmente esaltante, ha trovato le forze e il coraggio per regolare la pratica Irlanda del Nord grazie a un destro da fuori di Tonali e a un sinistro chirurgico dall'interno dell'area di Kean. Ora tutti concentrati per la finale. Il Mondiale dell’Italia passerà da Zenica, nello stadio fortino della Bosnia, contro una squadra che ha un carattere forte, da non sottovalutare.