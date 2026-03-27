Italia, buona la prima. La Repubblica in prima pagina: "Bosnia tra noi e i Mondiali"

C'era il rischio di combinare il patatrac, alla fine l'Italia ha perso in mano la situazione e dopo un primo tempo scialbo ha superato con un 2-0 l'Irlanda del Nord ieri a Bergamo: Tonali ha rotto gli equilibri con un missile dalla distanza, Kean ha raddoppiato il vantaggio (2-0) poco dopo su assist dell'ex Milan. "Bosnia tra noi e i Mondiali", la prima pagina odierna de La Repubblica.

Il successo degli Azzurri infatti è legato alla finale playoff contro la Bosnia Erzegovina, uscita vincente dal duello con il Galles, ripreso nel finale dei tempi regolamentari da Edin Dzeko. Scollinati i supplementari, per decidere le sorti dell'incontro ieri sono serviti i calci di rigore poi decisi da due sbagli fatali dal dischetto per Johnson e Williams.

Ora, tempo di recuperare le energie e martedì sera a Zenica la Bosnia ospiterà l'Italia in una bolgia per decretare chi tra le due andrà direttamente ai Mondiali 2026 negli USA, in Messico e in Canada.