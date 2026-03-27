Playoff Mondiali, addio Nord Irlanda. Il Messaggero titola: "Italia, primo passo"

Tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali sono allineate all'unico risultato atteso ieri: il confronto con l'Irlanda del Nord. Alla fine una saetta di Tonali dalla distanza e un colpo da biliardo di Kean hanno deciso lo spareggio con i biancoverdi di O'Neill, usciti sconfitti ed eliminati dai playoff Mondiali. "Italia, primo passo", titola Il Messaggero in prima pagina.

Ora il CT Gattuso e i suoi Azzurri sono attesi all'ultimo fondamentale step contro la Bosnia Erzegovina martedì prossimo, per decidere chi tra le due accederà direttamente all'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Pressione sulle spalle della Nazionale, che da due competizioni di fila non vi prende parte.

In vista della trasferta che attende l'Italia martedì, il CT Gattuso ha presentato la sfida finale in conferenza stampa post-gara: "Sarà un'altra partita, noi dobbiamo arrivarci con la condizione giusta e con la giusta mentalità. Ogni gara ha la sua storia. Oggi la priorità non era giocare bene, ma portare la vittoria a casa. La posta in palio era alta, ci sta giocare col freno a mano tirato. Bastava un piazzato sbagliato e ci facevano secchi, invece siamo stati sul pezzo e bravi. Non mi importava la prestazione, ma non mi importa nemmeno in Bosnia. Dobbiamo saper annusare il pericolo e stasera l'abbiamo fatto bene".