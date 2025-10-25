Mal di gol per la Roma di Gasperini, Il Romanista in apertura: "Assenza di rete"
"Assenza di rete" scrive Il Romanista in apertura. Gioco di parole per sottolineare la mancanza di gol, soprattutto dalle punte, per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Mancano le reti dei centravanti e il bilancio dei primi dieci incontri stagionali è impietoso: un solo gol segnato da Dovbyk e Ferguson, e numerosi errori sotto porta che evidenziano un problema concreto di finalizzazione.
Solo il 5,4% dei tiri della Roma è stato tradotto in gol, peggio anche di Cremonese, Sassuolo e Cagliari. Nelle ultime 2 partite, 35 tiri e un gol su rigore per la squadra romanista. Ma serve tempo a Gasp, il primo a volere un futuro diverso. A partire da domani.
