La Roma fa passi indietro. Il Messaggero: "Alcune soluzioni di Gasp creano confusione"

"La Roma fa passi indietro. Alcune soluzioni di Gasp creano confusione" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. Gasperini le sta provando tutte ma è finito in un vicolo cieco. O ceco se facciamo riferimento al ko con il Viktoria Plzen.

Ci vorrà tempo, magari lo stesso che ha impiegato a Bergamo per rendere grande l’Atalanta, o forse anche di più. Il principale problema del tecnico è la rosa, che ha pedine mancanti e alcune inadatte.

Le scelte che sta facendo chiariscono proprio questo concetto e sottolineano ancor di più il problema, che parte dalla scorsa estate, con la rabbia dell’allenatore per non aver visto la sua rosa crescere e completarsi come desiderava.