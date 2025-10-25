La Roma fa passi indietro. Il Messaggero: "Alcune soluzioni di Gasp creano confusione"
TUTTO mercato WEB
"La Roma fa passi indietro. Alcune soluzioni di Gasp creano confusione" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. Gasperini le sta provando tutte ma è finito in un vicolo cieco. O ceco se facciamo riferimento al ko con il Viktoria Plzen.
Ci vorrà tempo, magari lo stesso che ha impiegato a Bergamo per rendere grande l’Atalanta, o forse anche di più. Il principale problema del tecnico è la rosa, che ha pedine mancanti e alcune inadatte.
Le scelte che sta facendo chiariscono proprio questo concetto e sottolineano ancor di più il problema, che parte dalla scorsa estate, con la rabbia dell’allenatore per non aver visto la sua rosa crescere e completarsi come desiderava.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile