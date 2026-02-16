Malen e tanti rimpianti. Il Messaggero in prima pagina sulla Roma: "Solo un pari a Napoli"

Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio alla Roma, che ha raccolto soltanto un punto dal big match giocato ieri sera in casa del Napoli. Una sfida che i giallorossi avrebbero anche potuto portare a casa, visto che sono stati raggiunti per ben due volte dagli azzurri. Protagonista assoluto Malen, autore di una doppietta tra il primo e il secondo tempo. L'olandese infatti nella prima frazione ha sbloccato la sfida, poi riequilibrata dal gol dell'ex Spinazzola.

L'ex Psv quindi nel secondo tempo ha realizzato un calcio di rigore, riportando avanti la Roma. Il Napoli però a pochi minuti dal novantesimo ha ritrovato la parità, colpendo i capitolini con il brasiliano Alisson Santos. La Roma di conseguenza non ha conquistato la seconda vittoria di fila ma è riuscita comunque a fare un passo in avanti in ottica Champions, dato che ha sorpasso la Juventus prendendosi il quarto posto in solitaria.

I giallorossi infatti sono volati a quota 47, proprio a +1 sui bianconeri. Sale invece a 50 il Napoli, che adesso vede l'Inter capolista distanze undici lunghezze e il Milan a -3. Il percorso della Roma invece proseguirà domenica prossima all'Olimpico, dove i giallorossi andranno alla ricerca di una vittoria fondamentale nel match contro la Cremonese.